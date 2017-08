Queerfilmnacht: Herzstein

× Erweitern Foto: Salzgeber.de Herzstein

Im Rahmen der Queerfilmnacht, dem Nachfolgeprojekt der Gay-Filmnacht, gibt es im September einen isländischen Film von Regisseur Guðmundur Arnar Guðmundsson.

Der in Venedig mit dem „Queer Lion“ ausgezeichnete Film erzählt die Geschichte zweier Burschen, die erwachsen werden. Thor und Kristján sind beste Freunde und leben in einem abgeschiedenen Dorf namens Borgarfjörður Eystri auf Island. Als Thor sich in ein Mädchen verliebt, will Kristján ihm helfen, bei der Angehimmelten zu landen, und merkt dabei, dass er mehr als nur Freundschaft für Thor empfindet. Das ist in der Provinz auch im aufgeklärten Skandinavien immer noch etwas, an dem die Geister (gemeint sind jetzt aber keine Elfen und Trolle!) sich reiben und auch scheiden.

Die genauen Orts- und Zeitangaben für die einzelnen Städte findest du hier: www.queerfilmnacht.de