QUEERFILMNACHT: Die Wunde

Die Handlung dreht sich um ein Initiationsritual bei den Xhosa in Südafrika, „Die Wunde“ ist aber kein gewöhnlicher Coming-of-Age-Film.

× Erweitern Foto: Salzgeber Die Wunde

Der Titel des Films bezieht sich vordergründig auf die Wunde, die bei der traditionellen Beschneidung und dem dazugehörigen mehrtägigen Mannwerdungsritual „Ukwaluka“ entsteht und abheilen muss. Aber es geht auch um seelische und psychische Wunden, die es zu überwinden gilt. Der Streifen erzählt die Geschichte des ungefähr 30-jährigen schwulen Fabrikarbeiters Xolani (Nakhane Touré), der jedes Jahr aus der Stadt zu seinem Stamm zurückkehrt, um als „Khaukatha“, eine Art Mentor, junge Stammesangehörige durch das Ritual zu begleiten, und auch, um mit einem (inzwischen verheirateten) alten Freund dessen unterdrückte Homosexualität auszuleben.

Als in einem Jahr ein spröder schwuler Junge aus der Stadt von seinem Vater zu dem Ritual geschickt wird, um ein „richtiger Mann“ zu werden, reißt das an mehreren Stellen Wunden auf, die nicht so einfach zu heilen sind …

„Die Wunde“ ist im August in der Queerfilmnacht zu sehen. Die genauen Orts- und Zeitangaben für die einzelnen Städte findest du hier: www.queerfilmnacht.de.