Queerfilmnacht: Departure

Die Queerfilmnacht im Dezember beschäftigt sich mit der besonderen Sehnsucht von Menschen, die nebeneinander leben und sich doch in größter Isolation befinden, weil sie Angst vor den Folgen ihrer Sehnsucht haben.

Spätsommer in Südfrankreich. Der 15-jährige Elliot (Shootingstar Alex Lawther, „The Imitation Game“, „Black Mirror“) und seine Mutter bereiten den Verkauf ihres Ferienhauses vor. Während die Mutter mit dem Ende ihrer Ehe ringt, schreibt der frühreife Elliot seine Gedanken in Notizbüchern nieder, liest Proust und streift durch die Wälder. Als er den hübschen Einheimischen Clément (Phénix Brossard) beim Baden im See entdeckt und über Sprachbarrieren hinweg eine Freundschaft mit ihm beginnt, weckt das nicht nur Elliots Begehren.

In seinem Regiedebüt „Departure“ erzählt Andrew Steggall von Liebe und Verlust, dem Ende einer Kindheit, von Abschied und Sehnsucht. Dieser Coming-of-Age-Film hat das Potenzial, ein Klassiker des queeren Kinos zu werden.

Berlin: 13. Dezember

München: 13. Dezember

Frankfurt: 14. Dezember

Bremen: 16. Dezember

Hamburg: 19. Dezember ... und viele Städte mehr

Die genauen Orts- und Zeitangaben für die einzelnen Städte findest du hier: www.queerfilmnacht.de

