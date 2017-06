Queerer Trash-Kult wieder auf DVD

× Erweitern John Waters: Pink Flamingos

John Waters' Film „Pink Flamingos“ ist so ziemlich das geschmackloseste und provokanteste Stück Filmgeschichte, das es gibt. Und dank Warner Archive gibt es ihn nun wieder neu auf DVD.

Erzählt wird die Geschichte von Babs Johnson, einer brutalen Kriminellen, die stolz den Titel „filthiest person alive“ trägt – und diesen auch zu verteidigen weiß. Eine bizarre Gesellschaftskritik (irgendwie) vollgefüllt mit allem, was man SO nicht sehen wollte oder erwartet hat. 1972 macht der Szeneerfolg die schrill-pummlige Drag Divine zum Superstar. Und zum Schrecken aller Spießer. Und ja, in diesem Film isst Divine Hundekot.