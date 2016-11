Queen 2016

Da pocht das Sammlerherz doch gleich viel schneller! Jetzt kommt ein dickes CD-Paket, das deine Queen-Sammlung hochwertig ergänzt.

Vor knapp einer Woche erschien „QUEEN: Queen On Air“, eine Werkschau, die mal keine bloße Hitsammlung ist, sondern die die zwischen Februar 1973 und Oktober 1977 von der Band um Freddy Mercury und Brian May in sechs Radiosessions exklusiv für die BBC aufgenommenen Lieder – darunter auch die Hymne „We Will Rock You“ – vereint. Ganze 24 Stücke aus diesen Sessions, die bisher noch auf keiner anderen Studioveröffentlichung von Queen zu finden sind und die teilweise deutlich anders klingen als die Studioversionen.

Musikalisch wird der Bogen, wie immer bei Queen, gespannt von Glam Rock über Blues bis hin zu Bombast-Balladen und Rock 'n' Roll. Unsere Anspieltipps sind „Great King Rat“, „See What A Fool I’ve Been“ und „My Melancholy Blues“.

QUEEN: Queen On Air erscheint als 2CD-Set, 3LP-Vinyl Edition und als 6-Disc-Deluxe-Version (die wir aber nur für wirklich eingefleischte Sammler empfehlen mögen), inklusive einer CD mit Livesendungen und drei CDs mit Radiointerviews.