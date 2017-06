PRINCE: Purple-Rain-Paket

Im vergangenen Jahr verstarb der Ausnahmekünstler Prince in seinem Anwesen, den Paisley Park Studios. Nachdem ein ehemaliger Tontechniker im April damit scheiterte, Lieder aus dem Nachlass zu veröffentlichen, präsentieren Warner Music und NPG Records jetzt aber ein wirkliches Goldstück für Fans.

× Erweitern Foto: Larry Williams Prince

Das Album „Purple Rain Deluxe“ enthält neben einer 2015 noch unter Aufsicht von Prince geremasterten Version des Soundtrack-Welterfolgs von 1985 eine zweite CD.

Die Disc „From The Vault & Unreleased“ präsentiert Juwelen, die aus dem Herzen des legendären Archivs hervorgeholt wurden. Darunter sogar eine so noch unveröffentlichte Studioversion von „Electric Intercourse“, das bisher nur in einer Liveversion bekannt war und bei der Sichtung des Archivs gefunden wurde. Weitere fünf bisher unveröffentlichte Stücke sind: „Possessed“ in einer Soloversion von 1983, „Father’s Song“, den wir bisher nur als eineinhalbminütiges Snippet im Film kannten, in einer vollen Version. „We Can Fuck“, ein Lied, das nie in der gesamten 10-Minuten-Version mit diesem Textumfang gespielt wurde, und „Katrina’s Paper Dolls“, ein vollständiges Master des Tracks, der zuvor nur als Demo zu kaufen war.

Wer nicht nur auf den Soundtrack, sondern auch auf Prince in Bewegtbild steht, sollte zu „Purple Rain Deluxe – Expanded Edition“ greifen. Diese Sammlung enthält neben einer dritten CD, mit Single Edits & B-Sides, die Konzert-DVD „Prince and the Revolution: Live at Carrier Dome, Syracuse, N.Y., March, 1985.“, wobei auch bei diesen Werken die digitale Überarbeitung direkt von den Mastertapes vollzogen wurde.

Erscheinungstermin: 23.6.2017