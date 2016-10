PRINCE IM FILM

Prince Movie Collection

Ohne Zweifel ist Prince dank seiner Musik und seines Geschlechtergrenzen verwischenden Auftretens einer der stilprägendsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Er versuchte sich aber auch am Film, wie diese Blu-ray-Box beweist.

Prince war neben George Michael und Michael Jackson DIE männliche Musiksensation der 1980er. Glitzernder als die eben erwähnten Kollegen, Make-up liebend und gerne in Violett und Gold gewandet; auch das Haar glänzte immer wie eine Discokugel. Dank funkiger Hits wie „Little Red Corvette“, „When Doves Cry“ und „Kiss“ hatte er weltweit Erfolg. Mit „Diamonds And Pearls“, „7“ und „The Most Beautiful Girl in the World“ schaffte er aber auch bis in die 1990er Top-Platzierungen – mitunter unter Namen wie „Symbol“, Grund war ein Streit mit seiner Plattenfirma.

Die jetzt erscheinende Blu-ray-Box „Prince Movie Collection“ von Warner Bros. Home Entertainment vereint seinen Klassiker „Purple Rain“ und die (weniger erfolgreichen) Filme „Under the Cherry Moon“ und „Graffiti Bridge“, zudem bekommt man noch Musikvideos, MTV-Ausschnitte und Doku-Aufnahmen. Eine runde, eine schöne Sache. Die Fans werden und können sich freuen.