Disco, Disco, Disco

Das Londoner Label BBR veröffentlicht einmal mehr eine feine Scheibe aus der Zeit, als viele von uns noch nicht geboren, oder noch Kleinkinder waren. Eruption ist diesmal das Thema.

Der Sommer 2017 wird uns glamourös versüßt mit „The Best of“ von Eruption. Diese Werkschau erschien 1981, kurz bevor sich die 1969 gegründete Band trennte. Die ab 1977 von Frank Farian produzierte Band mit Frontfrau Precious Wilson („Raising My Family“, „Cry to Me“ ...) landete weltweit – im Gegensatz zu Boney M. auch in den USA – Top-10-Hits. Diese sind hier natürlich drauf, „One Way Ticket“ etwa oder auch „I Can’t Stand the Rain“. Unsere Anspieltipps sind aber zudem „Movin’“ (Samples vom Original findet man in „Got Myself Together“ von The Bucketheads) und „Computer Love“ aus dem Film „Disco-Fieber“. Tolle Stimmen, tolle Produktionen. Macht gute Laune! https://www.cherryred.co.uk/