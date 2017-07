Pet Shop Boys: 1985 – 2012

× Erweitern Pet Shop Boys Seit 1985 erfolgreich: Chris Lowe und Neil Tennant.

Alles, alles an Alben des britischen SUPER-Duos aus den Jahren 1985 – 2012 erscheint ab Juli mit Bonus-CD und natürlich remastered.

Los geht der Popmusik-Reigen am 28.7. mit den Alben „Nightlife“, „Release“ und „Fundamental“.

Also mit drei Alben aus den Jahren 1999, 2002 und 2006. Nicht unbedingt ihre wichtigsten Werke, aber sehr gute – und voller Hits wie der Disco-Nummer „New York City Boy“, der Piano-Pop-Hymne „I Get Along“ und dem grandiosen und vielfach geremixten Elektro-Klopfer „I'm with Stupid“. Jedes neuaufgelegte Album hat eine zusätzliche CD anbei: „Further Listening“ mit Bonustracks, Demos und alternativen Mixen, auch aus den Jahren davor und danach. Der geneigte Fan kann also tagelang PSB-Musik hören – und Neues entdecken! http://petshopboys.co.uk/

PET SHOP BOYS: „Nightlife/Further listening: 1996-2000“ // „Release/Further listening: 2001-2004“ // „Fundamental/Further listening: 2005-2007“

