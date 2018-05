Robins groooooße Liebe

× Erweitern Foto: Robert Wunsch Robin Schulz

Der Mann hinter Liedern wie dem Megahit „Prayer in C“, dem queeren aktuellen Charterfolg „Unforgettable“ und dem Klassiker „Sun Goes Down“ verrät hier so einiges ...

An der Musik von Robin Schulz kommt man als Klubber oder Popmusik-Fan nicht vorbei. Muss und will man auch nicht, denn seine Produktionen überzeugen mit tollen Stimmen, Texten und Beats. Jetzt ist er erstmal auf Ibiza, seiner großen Liebe.

„Wenn man die elektronische Musik liebt, gutes Wetter und entspannte Menschen, dann gibt es keinen vergleichbaren Ort. Jeder, wirklich jeder aus der elektronische Szene, von Solomun bis David Guetta, spielt auf Ibiza. Die Vielfalt und die zahlreichen Partys, die von Montag bis Sonntag veranstaltet werden, sind unglaublich“, schwärmt der Hitmacher.

„Wenn man sich einfach vorstellt, man hat jeden Tag die Möglichkeit große Headliner zu sehen, ob man nun düsteren Techno mag, entspannten House oder den EDM Sound – man findet alles. Gleichzeitig ist die Insel wunderschön, es gibt tolle Lokale, Restaurants, Strände und Möglichkeiten Erholung zu bekommen. Das und der Fakt, dass Menschen aus aller Welt über den Sommer auf der Insel sind, machen diesen Ort wirklich magisch.“

Und was empfiehlt er uns?

„Die Häuser in Roca LLisa kann ich empfehlen, falls man mal etwas mieten möchte. Das Bambuddah ist ein tolles Restaurant, gerade wenn man mit mehreren Leuten weg ist. Das La Paloma ist etwas für die Romantiker und, wenn man gut gegrilltes Fleisch essen möchte, kann ich das El Pulpo empfehlen. Das ist weniger touristisch und ein kleiner Insider.“

Robin Schulz arbeitete auch schon mit Jasmine Thompson zusammen, seine Hits sind auch regelmäßig Teil der Sampler-Reihe „about: berlin“.

