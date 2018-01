Ricky Martin: „Er ist mein Ehemann. Er ist mein Mann!"

Anfang der Woche war es nur ein Gerücht, jetzt ist es raus. Gegenüber dem Magazin „E! News" erklärte Ricky Martin: „Wir haben die Gelübde abgelegt, alles geschworen und alle Papiere unterschrieben, die wir unterschreiben mussten."

Foto: www.instagram.com/jwanyosef Jwan Yosef, Ricky Martin und die beiden Kinder

Rund ein Jahr nach der Verlobung des Paares haben der 46-jährige Martin und sein 33-jähriger Freund also Nägel mit Köpfen gemacht und sind jetzt ganz offiziell ein Ehepaar mit zwei Kindern. Gefeiert würde ein großes Hochzeitsfest erst später, dennoch ist Ricky Martin schwer glücklich: „Es fühlt sich fantastisch an. Ich kann ihn jetzt nicht mehr als meinen Freund vorstellen, das geht einfach nicht mehr. Er ist mein Ehemann. Er ist mein Mann!"

Foto: instagram.com/jwanyosef Ricky Martin und Jwan Yosef Dieses Foto postete Jwan Yosef am 24. Dezember bei Instagram und kommentierte: „Ich wünsche meinem wundervollen Mann den glücklichsten Geburtstag. Ich liebe dich mehr als Worte sagen können."

Immer wieder beglückt das Paar die Welt mit süßen Päärchenfotos, so postete Jwan Yosef am 24. Dezember bei Instagram und kommentierte: „Ich wünsche meinem wundervollen Mann den glücklichsten Geburtstag. Ich liebe dich mehr als Worte sagen können.“ (blu berichtete)

Erst in dieser Woche startete in den USA endlich die zweite Staffel der Serie „American Crime Story", in der die Ermordung des schwulen Modeschöpfers Gianni Versace behandelt wird. In der Rolle von Versaces Liebhaber: Ricky Martin! (blu berichtete)

.@ricky_martin takes AD inside his blissful Beverly Hills home: https://t.co/1kdVIbL20t pic.twitter.com/bhkMujKp8b — Architectural Digest (@ArchDigest) 9. Januar 2018 Auch eine Homestory mit der jungen Familie ist in dieser Woche in einem Architekturmagazin erschienen.

Es gibt also viel zu feiern im Hause Martin/Yosef. Wir gratulieren herzlich!