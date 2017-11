Mister Germany ♂ Das Finale 2018

× Erweitern Mister Germany 2017: Dominik Bruntner, Foto: missgermany.de

Am 9. Dezember steigt in in Linstow bei Rostock das Finale vom Mister Germany 2018. Mit dabei ist auch Julian F. M. Stöckel, aber man muss jetzt nicht stutzig werden, er sitzt in der Jury.

Freuen können sich übrigens alle Burschen, die mitgemacht haben. Und das nicht nur auf Julian, denn alle Teilnehmer (Bild unten) erhalten u. a. eine Reise in das „Mister Germany Camp“ nach Ägypten, eine hochwertige Uhr und eine GentsBox mit diversen Männeraccessoires. Das „Mister Germany Finale“ findet am Samstag, den 9. Dezember im Van der Valk Resort, Linstow statt. Der Einlass ist schon um 18 Uhr, der Beginn dann um 20 Uhr. Wir sind gespannt!

https://www.missgermany.de/mister