Am 9. Dezember fand in Linstow bei Rostock das Finale der Wahl zum Mister Germany 2018 statt. Mit dabei war auch Julian F. M. Stöckel, aber man muss jetzt nicht stutzig werden, er saß nur in der Jury.

Gewonnen hat Pascal Unbehaun (Polizist, 1,90 m groß und 21 Jahre alt) aus Erfurt. Wir gratulieren! Worauf der begeisterte und erfolgreiche Sportler sich jetzt freut? „Mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2020." Klingt gut.

