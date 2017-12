Lukas Sauers Geschenktipp

× Erweitern Foto: Oliver Walterscheid Lukas Sauer

„Frohe Weihnachten und eine wundervolle Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich euch!“

Von der Nordseeküste in die ganze Welt: Phinomen designt und stellt qualitativ hochwertige und stylische Schuhe und Textilien ausschließlich in Europa her – so einzigartig und besonders wie die Menschen, die sie tragen.

Jeder Mensch ist einzigartig und auf seine eigene Art und Weise ein „Phinomen“. Die Kleidung und Schuhe sind dabei wie der Soundtrack zum Leben, sie sind bei allen Momenten und Erinnerungen dabei. Phinomen designt und produziert dafür ausschließlich in Europa qualitativ hochwertige und modische Produkte mit hohem Style-Faktor. Viele bekannte Persönlichkeiten schwören bereits auf die Marke und heben immer wieder die gute Qualität hervor. Wir verlosen die Sneaker!

