Katy Bähm „... eigenen Traum erfüllt ...“

× Erweitern Katy Bähm

Musik auflegen und Shows, das war dem Internet-Star Katy Bähm nicht genug. Jetzt sorgt sie auch dafür, dass alle Damen und Transen besser aussehen. Sie macht jetzt Perücken.

Wie kamst du auf die Idee?

Der entscheidende Punkt war für mich die Lieferzeit. In Deutschland gibt es in dieser Form keinen Onlineshop für Wigs. Ich habe meine Wigs immer aus England, Australien oder Amerika bezogen und die schnellste Lieferung dauerte im Schnitt 10 Tage. Das hat mich einfach genervt, bis sie dann da war, fand ich sie schon wieder langweilig und hatte andere Pläne. Mit bähmbähmwigs.com habe ich mir somit auch einen eigenen Traum erfüllt und habe immer eine Wig für jeden Zweck und Look griffbereit!

Wer hilft dir dabei?

Die größte Unterstützung ist mein Schatz Francis, er kümmert sich um den ganzen Bürokram und das was im Hintergrund läuft. Weitere große Hilfen waren für mich meine Wig-Models: Bambi Mercury, Tanita Renz, Victoria Bacon, Lola Palooza, Nikita und Alice Dee. Dafür bedanke ich mich auch nochmals bei euch an dieser Stelle. Ein besonders großer Dank geht auch an Alice, die hier tagelang besoffen meine Labels in die Wigs genäht hat.

Wie ist die Resonanz der Szene?

Bis jetzt höre ich nur positives und werde überall direkt angesprochen. Große Namen der Szene wie Nina Queer, Stella deStroy, Destiny Drescher und Amanda Cox tragen auch schon Bähmbähmwigs. International habe ich auch schon mehrere Bestellungen versendet.

Kannst du davon schon leben?

Meine Hunde bekommen jetzt auf jeden Fall besseres Futter! (lacht) Der Verdienst bei meinem Shop ist erst mal zweitranging, denn ich lege ja weiterhin als Drag-Djane auf, mache Shows und gehe auch noch meinem Job im Fitnessstudio nach.

www.bähmbähmwigs.com

× Erweitern Katy Bähm

Und passende Musik gibt es auch noch: