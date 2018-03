Eine Legende feiert Geburtstag

× Erweitern Chantal Rolfe Foto: M. Rädel Chantal (links) feiert am 1. März traditionell ihren 35. Geburtstag. #AlleLiebenChantal

Alles, alles Liebe zum Geburtstag!

Bekannt wurde die inzwischen in vielen TV- und sogar Kinofilmen verewigte Diva Chantal durch ihre bewegende Lebensgeschichte: Aus dem Berliner Rotlichtmilieu des 20. Jahrhunderts ging es durch harte Arbeit und mit viel Showtalent ab ins Rampenlicht als gefeierte Veranstalterin.

„Ich ging 17 Jahre auf den Transenstrich. Als ich die Party gestartet habe, war es mir ein Anliegen, dass sie länger existiert als 17 Jahre, dass ich etwas länger gemacht habe als anzuschaffen“, so Chantal einst gegenüber blu. Nun, das hat sie geschafft!

Wer sie besuchen will: Jeden Donnerstag steigt in der Hauptstadt ihr „House of Shame“ im Klub Bassy im trendigen Grenzgebiet zwischen Berlin-Mitte und Prenzlauer Berg, ab Mai dann im Suicide Circus im Friedrichshain (blu berichtete exklusiv). Unter anderem Katy Perry, Spencer Reed, Conchita Wurst, Aura Dione, Maxi Arland sowie auch Jade Pearl Baker waren schon in „Chantals House of Shame“ – uuuuund auch Modelmacher Rolfe (Bild oben, rechts).

1000 Küsse für Chantal!

Chantal Diva Foto: M. Rädel

Chantal Felix Foto: M. Rädel Chantal und ihr Mann Felix

