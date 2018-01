Kerlig: Jay ♂

× Erweitern Foto: Adrian Lourie meat

Der sexy Bartmann Jay ist einer der Kerls aus dem Magazin meat.

Fotograf und Herausgeber Adrian Lourie weiß, was er will: „normale Männer jeden Alters“. Gerade sucht er Models in Manchester: Wer mitmachen will, kann ihm gerne schreiben: hello@meatzine.com.

Und Adrian hat wirklich ein sehr gutes Händchen dafür, seine Kerls erotisch umzusetzen!

Wer nicht genug von Model Jay bekommen kann: „meat 17“ gibt es als Printprodukt und online auf meatzine.com.

Die Burschen gibt es natürlich auch auf Instagram:

https://www.instagram.com/meat.zine/

