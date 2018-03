Der Modelmacher feiert sein Wiegenfest

× Erweitern Barbara Engel und Rolfe Foto: M. Rädel Feierten zusammen rein ins Jahr 2018: Barbara Engel und Rolfe

Den in Köln geborenen Wahlberliner kennt man, wenn man sich entweder in der Medienwelt bewegt, oder wenn man TV schaut. In beiden Bereichen kommt man nicht um Rolf „Rolfe“ Scheider herum.

So richtig bekannt wurde der Quirlige als Jury-Mitglied der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“, er hat aber weitaus mehr geleistet und auf dem Kasten.

Nachdem Rolf in den 1970ern den Beruf des Kosmetikers erlernt hatte, zog er 1976 nach Paris, wo Rolfe bis 1980 u. a. als Model arbeitete – er weiß also, was er fordern kann. In den 1980ern gründete der inzwischen schon recht bekannte Modemann die Modelagentur „People International“, arbeitete dann in den 1990ern als Redakteur für das Magazin „Madame“ – und ab 2008 für diverse TV-Formate.

