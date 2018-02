Alles Gute zum Wiegenfest, Rihanna!

× Erweitern Fotos: Universal Music Rihanna

Sie wurde geboren, als Kylie ihre ersten Hits landete, die DDR noch existierte und Europa seine Acid-House-Explosion feierte. Am 20. Februar 1988 wurde Robyn Rihanna Fenty auf Barbados geboren. Wir gratulieren!

Seit 2005 landet sie Hit auf Hit: „Pon de Replay“, „Umbrella“, „We Found Love“, „Stay“ oder auch „Work“, die Liste ihrer Hits ist lang. Auch, weil man heute dreimal so viele Singles – vor allem Duette oder Features – rausbringt, als noch vor zehn Jahren. Doch das alleine erklärt Rihannas Dauerpräsenz aber nicht. Zum einen ist Rihanna wirklich wunderschön, zum anderen macht sie nichts, womit sie wirklich aneckt. Okay, sie trägt ab und an Pelz, okay, live ist sie nicht so ganz live. Aaaaaber dann schaut man in ihr Gesicht oder hört auf die von u. a. David Guetta, Calvin Harris oder Stargate genial produzierten Lieder und vergibt ihr alles.

× Erweitern Foto: Universal Music Rihanna

Und: Welche angepoppte Szenenparty oder Transenshow kommt heute noch ohne einen Hit von ihr aus? Eben. Rihanna ist die Queen of R’n’B in Sachen Singleverkäufen – die angebliche Konkurrentin Beyoncé gewinnt dafür in den Albumcharts.

Dragqueen Valery Pearl: „Happy birthday, du heißes Häschen!“

DJ Berry E.: „Happy Birthday, Badgal RiRi. Ich spiele ihre Musik seit Day 1 und liebe sie immer noch. Sie ist halt eine richtige Rotzgöre, wie ich!!!“

Pop-Art-Künstler FJ Baur: „Shine bright like a diamond. Happy Birthday Rihanna!“

Auf die nächsten 30 Jahre (mindestens!) und lass dir weiter so inspirierende Lieder auf den Leib produzieren. Please don’t stop the music…