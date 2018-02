WAS FÜR TOLLER SCHWEDE!

× Erweitern Alex Aris

Seine Stimme kennt man von Hits mit David Guetta, Lindsey Stirling oder auch Steve Angello, jetzt legt der sexy Queer solo los: Alex Aris.

„Ich habe in den letzten Jahren gelernt, was ich will und wie ich mich am besten ausdrücken kann“, so der zwischen Stockholm und Berlin pendelnde Musiker.

„Ich nutze meine Lieder, um meine Erfahrungen und Erlebnisse zu verarbeiten. Wobei ich aber nicht zu viel über die jeweilige Bedeutung der einzelnen Lyrics verraten möchte, um den Hörern genug Freiraum für ihre eigenen Interpretationen zu lassen. Jeder Mensch hört einen Text auf andere Weise und deutet immer ein wenig von seiner ganz persönlichen Geschichte hinein. Das möchte ich nicht zerstören.“

Gut, dann hören wir genau hin und interpretieren dann. Denn DEM hört man gerne zu.

Über seine neue Single verrät der Skinhead:

„Wrong Love ist ein sofort ins Blut gehender, tanzbarer und höchst klubtauglicher Urban-Lovesong, wie er sich wahrscheinlich jedes Wochenende hunderttausendfach in den Metropolen dieser Welt abspielt. Eine Situation, die wohl jeder schon einmal durchgemacht hat: „Es geht um jemanden, der sich ständig in die falschen Leute verliebt. Wobei es völlig egal ist, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Man versteht sich auf Anhieb großartig mit dieser Person und entdeckt dann irgendwann, dass man tiefergehende Gefühle für sein Gegenüber entwickelt. Doch leider fühlt der/ die andere nicht das gleiche. Und obwohl man genau weiß, was in dieser ausweglosen Situation das Beste für einen wäre, handelt man doch nicht rational und steigert sich in diese falsche Liebe hinein ...“