Was, schon 72 Jahre?

× Erweitern Cher

Am 20. Mai gibt es einen guten Grund zu feiern, denn dann wird Cher, Cherilyn La Pierre aus El Centro in Kalifornien, süße 72 Jahre jung. Alles Liebe!

„Believe“, „Half-Breed“, „Woman’s World“, „The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)“ und „If I Could Turn Back Time“: Die Liste ihrer Hits ist lang. Wer hätte gedacht, dass die Lustige vom Duo Sonny & Cher nach dem Ende der TV- und Musik-Zusammenarbeit so durchstarten würde? Dass sie den Erfolg von Hits aus den 1960ern wie „I Got You Babe“ oder „Baby Don’t Go“ mehr als toppen können würde? Niemand. Cher ist ein Vorbild für alle, die sich was trauen! Nicht vergessen sollte man auch ihre Schauspielerei: „Silkwood“ (Oscar-Nominierung), „Moonstruck“ (Oscar als „Best Actress“) und „Die Hexen von Eastwick“ waren weltweite Publikumsrenner. Danke dafür, und streite dich weiter so schön auf Twitter!