70 Jahre – und kein bisschen normal

× Erweitern Grace Jones "Do or Die" 1978

Kaum zu glauben: Grace Jones wird heute 70 Jahre alt. Wir wünschen der Diva nur das Beste!

„I’m not perfect, but I’m perfect for you“ – einer ihrer großen Sätze und Hits. „Zuerst wussten sie ja nicht, was sie mit mir machen sollten“, plauderte die Schauspielerin, das Model, die Sängerin einst aus. „Ich wirkte zu männlich für ein Model, trotzdem war ich ideal, um damit zu arbeiten, ich war einfach nicht die typische Frau.“

Ähnlich ging es ihr auch als Sängerin. Sie hatte den Drang, Musik zu machen, aber auf Anhieb nicht die gefällige oder soulige Stimme, die man damals suchte. „In den Studios gab es richtig Streit!“

Geklappt mit der Karriere hat es trotzdem – bis heute. Kunst war und ist ihr gesamtes Auftreten: ihre Optik, ihre Shows, ihre Kleider und ihre Schauspielkunst. Alles Liebe!