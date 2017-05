PAROV STELAR: „The Burning Spider“

Was für ein Albumtitel! Au weia. Nun, Kunst darf das.

Waren es auf den letzten Alben vor allem Swing-Referenzen, die Stelar im globalen Rahmen zum Superstar eines Genres gemacht haben, schlägt er nun mit Blues- und Jazz-Elementen sowie Anleihen quer durch die Jahrzehnte neue Töne an. Dabei besinnt er sich auch immer wieder auf seine eigene musikalische Geschichte, und langjährige Fans werden in den letzten Jahren in den Hintergrund getretene Stilmittel wiederentdecken. Unser Anspieltipp ist „Step Two“ ft. Lilia Bloom: