Paradies fluten

Es könnte nicht aktueller sein: Unser schönes Fleckchen Erde ist bedroht!

× Erweitern Foto: Münchner Volkstheater Paradiesfluten

Doch nicht nur vom menschgemachten Klimawandel, sondern wohl, wie man gerade feststellt, von den Mächtigen dieses Planeten, denen die orange Tolle auf dem Kopf zu sehr nach innen drückt. Für all die Leugner der Erderwärmung bringt Thomas Köck seinen ersten Teil der „Klimatrilogie“ auf die Bühne des Münchner Volkstheaters. Sprachgewaltig und von melancholischer Komik durchsetzt schlägt er einen Bogen von der Frühphase der Globalisierung bis ins Heute. Werden die Fluten das letzte bisschen Menschlichkeit dieser Erde wegspülen wie ein Gesicht im Sand am Meeresufer? Ein Stück unter anderem für ein ertrinkendes Tanzensemble, ein erschöpftes Symphonieorchester, zwei Überlebende in Klimakapseln und eine durchschnittliche weiße mitteleuropäische Familie.

13. + 19.7., Münchner Volkstheater, 19:30 Uhr www.muenchner-volkstheater.de