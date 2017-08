Die Ähnlichkeit ist frappierend: Chercophonie ist die Heldin im neuen Video der 71-jährigen Popikone Cher. Das Lied lautet das vor Kurzem angekündigte Comeback höchst überraschend ein.

× Erweitern Cher

Der Song ist der Titel zur Netflix-Produktion „Home: Adventures with Tip & Oh" und richtet sich zwar optisch an Kinder, enthält aber Cher-typisch auch eine kraftvolle Botschaft, zu sich selbst zu stehen.