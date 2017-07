OMD: The Punishment of Luxury

× Erweitern Foto: Oten Photography OMD

Vor zwei Tagen veröffentlichte das legendäre Duo ihr neues Video. Hier ist es.

Ja, die Synthie-Popper, die mit u. a. „Maid of Orleans (The Waltz Joan of Arc)“ und „Sailing on the Seven Seas“ abräumten sind zurück. Und das so großartig-poppig, wie eh und je.

Das neue Album „The Punishment of Luxury“ inkl. der gleichnamigen Single der britischen Popband OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) erscheint am 1.9. als CD, Deluxe-Ecolbook-Edition, Super Deluxe Book, Vinyl, Download und Stream. Schön, sehr, das.