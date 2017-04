Oliver Koletzki mit neuem Video

× Erweitern Foto: Ivanna Capture You Oliver Koletzki Oliver Koletzki fotografiert von Ivanna Capture You / www.ivannacaptureyou.com

Auf seinem sechsten Album, The Arc of Tension, schafft es der Berliner DJ, Labelbetreiber und Produzent Oliver Koletzki erneut, eine schlichtweg außergewöhnliche Vision zeitgenössischer elektronischer Musik zu präsentieren und nimmt dabei die Rolle des Geschichtenerzählers ein.

Denn The Arc of Tension spricht zum Hörer als singuläres Werk, das in einem natürlich fließenden Spannungsbogen Ausdruck findet.

Somit ist es kaum verwunderlich, dass das anfänglich leise Zirpen und Surren, das sich mit der erste Single A Tribe Called Kotori entfaltet, eine assoziative Brücke zum ‚Mückenschwarm‘, dem großem Durchbruch des jungen Koletzki, schlägt.

Stilistisch bewegen wir uns allerdings in tropischeren Downbeat-Gefilden mit spirituellem Klangbild. Eine überraschend neue Richtung, die zu begeistern weiss.