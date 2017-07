Starke Frauen, starker Song – Free Your Mind!

Frauen an die Macht bei Netflix – oder zumindest auf den Bildschirm, denn (nicht nur) mit den beiden Serien GLOW und Orange Is the New Black hat der Streaming-Dienst jede Menge starke Frauen im Programm, nach denen man in der herkömmlichen Fernsehlandschaft noch sehr lange suchen muss.

Zusammen mit der R&B-Formation („Girlgroup" will man lieber nicht mehr sagen) En Vogue hat Netflix nun ein Video veröffentlicht, das diese starken Frauen mit starker Musik zu einem stimmigen Ganzen zusammenfügt.

Zu dem hammerharten Remake ihres eigenen Hits „Free Your Mind" (das Original wurde bereits 1992 von En Vogue herausgebracht!) gibt es in dem gerade veröffentlichten Video jede Menge Stars aus den beiden Serien zu sehen. Die Message „Free your mind, and the rest will follow!" wird durch einige Botschaften („All love is right!") im Video noch ergänzt und erweitert.

We ❤️!