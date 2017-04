OCEANA – frühlingsfrisch & fröhlich

× Erweitern Foto: Veronique Vial Oceana

Was wäre ein Frühling ohne einen etwas melancholischen, trotzdem uplifting Klubhit? Eine Melodie, die verbindet, zum Tanzen oder Träumen einlädt und zur gemeinsamen Erinnerung wird ... Oceanas neue Single hat das Zeug dazu, passend ist auch der Titel: „Can't Stop Thinking About You“. Gut zu wissen: Die Tochter einer Modedesignerin und eines Musikers und Künstlers aus Martinique wuchs in Frankreich, den USA und Hamburg auf und sang auch schon bei Seeed und Miss Platnum.

DEINE TEXTE SIND OFT LEBENSFREUDE PUR. BIST DU DENN EIN LUSTIGER MENSCH?

Auf jeden Fall! Ich bin ein optimistischer Mensch, lache gerne und bin glücklich! Das Glas ist bei mir eben halb voll ... (kichert)

DAS LIEGT ABER AUCH AN DEINEN KINDERN, ODER?

Ja, sie sind das Beste, was mir je passiert ist! Wir lachen viel zusammen. Ich war aber schon immer eine Frohnatur.

WIE WICHTIG IST DER MITSING-FAKTOR BEI EINER SINGLE?

Bei so einem Sommerhit sehr. Es ist übrigens ziemlich schwer, eine leichte Melodie zu finden, die dann auch schnell hängen bleibt. Kompliziert ist einfacher, das kann ich dir sagen!

*Interview: Michael Rädel