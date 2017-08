Norbert Biskys Trilemma

× Erweitern Norbert Bisky: Trilemma

Vom 8.9. – 9.10. sind neue Arbeiten von Bisky in der König Galerie St. Agnes in Berlin zu sehen. Und es gibt auch ein besonderes Souvenir.

Vor 15 Jahren, kurz nach der Jahrtausendwende im umtriebigen Jahr 2002, als man sich von der 9/11-Lähmung erholte, eröffnete Galerist Johann König die Galerie – damals noch am Rosa-Luxemburg-Platz beheimatet. Jetzt, zum Jubiläum präsentiert er uns in der ehemaligen Kirche St. Agnes, erbaut in den 1960ern, ein besonderes Highlight: neue Arbeiten von Norbert Bisky. Der 1970 in Leipzig geborene Maler vereint seine neuen Werke unter dem Titel Trilemma, eine sprachliche Neuprägung, anspielend auf das Wort Dilemma: Eine Wahl aus drei Optionen, bei der jede dieser Optionen als inakzeptabel oder ungünstig erscheint. Die den elementaren Kräften ausgesetzten Figuren Biskys müssen nun also noch mehr erdulden – und habe keine bessere Wahl.

Leichtere Kost ist da die Tatsache, dass man sich bald mit einem Bisky abtrocknen kann. Wie der Galerist verrät, wird es Handtücher geben! Das „Norbert Bisky Beach Towel“ misst 180x90 cm und besteht zu 100% aus Baumwolle; mehr Infos dazu hier: koenigsouvenir.com

8.9. – 9.10., Norbert Bisky: Trilemma,

König Galerie St. Agnes, Alexandrinenstr. 118 – 121, Berlin, Di – So 11 – 18 Uhr, 030 261 030 80, www.koeniggalerie.com, www.norbertbisky.com

Hier geht es zu unserem Interview mit dem Maler:

