Kino: NOCTURNAL ANIMALS – stilvoll gnadenlos

Wenn Tom Ford – ehemals Chefdesigner für Gucci und Yves Saint Laurent, seit 2006 mit seinem eigenen Modelabel extrem erfolgreich – ein Drehbuch schreibt und den darauf basierenden Film nicht nur produziert, sondern auch noch Regie führt, dann überrascht es nicht, wenn alles, was auf der Leinwand zu sehen ist, eine ganz eigene, fast schon überhöhte Ästhetik besitzt. „Nocturnal Animals“ ist also erwartungsgemäß stylisch und wunderschön anzusehen.

Was der Film mit dem Publikum macht, ist aber mindestens genauso sorgfältig geplant wie der visuelle Eindruck. Es handelt sich bei „Nocturnal Animals“ um einen gnadenlosen Psychothriller, dessen Stil seine Wirkung nur verstärkt und der einen tief verstört zurücklässt.

Erzählt wird auf zwei Ebenen. Galerieinhaberin Susan (Amy Adams, „Arrival“, „American Hustle“) ist erfolgreich, aber desillusioniert und unglücklich. Völlig unerwartet erhält sie per Post das Manuskript eines unveröffentlichten Romans, den ihr Ex-Mann Edward (Jake Gyllenhaal, „Brokeback Mountain“) verfasst und ihr gewidmet hat. Sie beginnt zu lesen und die Handlung des Romans bildet die zweite Erzählebene, deren Hauptrolle in Susans Fantasie mit Edward (also Gyllenhaal) „besetzt“ ist.

Für Susan wird die Lektüre zum Horrortrip und reißt sie genau wie den Kinobesucher mit in die Abgründe von Rache und Bösartigkeit. Köstlich schonungslos und unbarmherzig. Kurz: großartig!

Filmstart: 22. Dezember