Die, die Nils Holgersson geschrieben hat

× Erweitern Foto: Atelier Jaeger, Stockholm, Public Domain Selma Lagerlöf (1858 – 1940), die Autorin von „Nils Holgersson“.

Selma Lagerlöf, die Autorin des Kinderbuchklassikers, liebte Frauen. Und auch viele, viele andere Künstler bevorzugten das eigene Geschlecht. Die Diversity-Ausstellung #WE ARE PART OF CULTURE des gemeinnützigen Projekts 100% Mensch tourt in Kooperation mit der Deutschen Bahn durch Deutschland und informiert.

Warum das Private auch öffentlich wichtig sein kann? Weil es auch heute noch Vorbilder braucht, die beim Coming-out-Prozess unterstützen. Wer denkt, es sei alles erreicht und alles machbar, der soll doch einfach mal einen Menschen gleichen Geschlechts an die Hand nehmen, und sich wenigstens zwei Stunden im öffentlichen Raum bewegen. Was er – auch in Großstädten wie Frankfurt, München, Berlin oder Hamburg, erfahren wird, wird auch (nicht nur!) Ablehnung sein. Aufgrund der Liebe zum eigenen Geschlecht diskriminiert zu werden, ist auch heute noch trauriger Alltag. Diese Ausstellung klärt auf und Macht Mut! Zu sehen ab dem 27.9. im Berliner Hauptbahnhof.

× Erweitern Käthe Kollwitz, Malerin und Bildhauerin

http://www.wearepartofculture.de/