Vom Glück, mit der Natur zu leben

× Erweitern Video Still aus dem Video „Mesmerism“, www.nickturnerstudio.com Nick Turner

Das alte Motiv: Pferd am Strand mit Wind in der Mähne und schönem Menschen wird meist mit einer jungen Frau umgesetzt (etwa bei Sarah Connors Video zu „Skin on Skin“). Bei Nick Turner bekommt die Idee einen anderen Turn.

„Ich interessiere mich mehr für die Einflüsse der Natur als für die der Gesellschaft“, verrät der Fotograf und Maler. „Ich will mich in die Pferde hineinversetzen, eins mit ihnen werden. (...) Meine Religion wäre die Natur, nicht eine Person im Himmel.“

In seinem Projekt „Mesmerism“ etwa sieht man den Künstler – hervorragend und kunstvoll festgehalten – unbekleidet mit den recht wild lebenden Pferden auf Island rennen und leben.

Von ihm gibt es eine ganze Reihe beeindruckender Arbeiten mit Pferden und mit der Natur, es lohnt sich wirklich, seine Internetauftritte zu besuchen.

https://blog.twyla.com/the-man-his-muse/

http://www.nickturnerstudio.com