Musik, inspiriert von der Natur. Gemacht von Freunden und Verwandten.

Foto: Sven Lerjen Wintershome

Das Wichtigste im Leben sind drei Dinge: Familie, Natur und Freunde. Ähnlich denken auch die Musiker von Wintershome, und sie weisen in ihrem Album explizit darauf hin: „inspired by nature that is all around you“ – das macht Lust reinzuhören! Die sechsköpfige Truppe aus der Schweiz erfreut durch Rock-Pop mit Lebensfreude und Tiefgang. Unsere Anspieltipps sind „Cause I Care“ und „Don’t Be Shy“.