Wikinger! Ende Juni gibt es was Neues

Gekonnt spielen die drei Kerle von ÁRSTÍÐIR mit den durch ihre Herkunft geweckten Erwartungen.

Wer aus Island kommt, muss natürlich Bilder vor brausender See oder auf windumwehten Flechtenflächen in petto haben. Haben sie. Aber ÁRSTÍÐIR machen dann eben doch nicht die Musik, die man von ihnen dank Björk erwartet. Nicht alles, was aus Island kommt, muss eben Kunst-Pop-Elektro sein. Die Langhaarigen von ÁRSTÍÐIR machen Indie, Rock, Neo-Klassik und mitunter auch Chamber-Folk. Unsere Anspieltipps aus „Nivalis“ sind „Þar sem enginn fer (sjálfviljugur)“ und „In the Wake of You“.