Wer ist dieser Bayuk?

× Erweitern Foto: Max Zerrahn Bayuk

Er sieht aus wie ein Model. Motzig, jung, hübsch. Kann der was? Ja. Der Musiker brachte sich schon als Teenager das Gitarre- und Klavierspiel bei und präsentiert jetzt mit 27 sein erstes Album.

Warum erst jetzt? Nun, zuerst studierte der in Schwaben Geborene Kunst- und Filmwissenschaften, scheitertet dann an der Zulassung für die Filmhochschule und orientiert sich um – wobei, der Einfluss Film blieb, was man dem Album „Rage Tapes“ anhören kann.

„Wir entwickelten eine regelrechte Lynch-Obsession. Am Ende hatten wir sein Film-Oeuvre tatsächlich durch. Das war eine interessante Erfahrung, auch unsere Streicher mussten sich das während des Spielens anschauen“, verrät Bayuk. Die Musik ist düster, verträumt, ruhig, hypnotisch. Schön, dass er da ist, der Bayuk. http://bayukmusic.com