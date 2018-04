Wenn Technolektro zur Kunst wird

× Erweitern Adamo Golán

Adamo Golán – oder auch Laurens A. Schmidt – entführt auf seinem Album „Exile And The New“ in eine Art Parallelwelt.

Der erst 26 Jahre alte Künstler schafft es schon mit dem ersten Track „Fis“ zu fesseln, spätestens bei Lied Nummer drei „Replica“ ist man dann selig am Chillen. Sein Album ist voller verträumter Spielereien, durchweg sehr sphärisch und auch etwas melancholisch. Der ideale Soundtrack für einen Mystery-Film ... Unsere Anspielltipps sind „Just Friends“ und „... Then Rely On Me“.

