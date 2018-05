Vor genau 50 Jahren ...

× Erweitern Foto: Warner Music Otis Redding Auch Tina Turner ist Fan von Soulgröße Otis Redding

... schaffte es „(Sittin‘ on) the Dock of the Bay“ von Otis Redding auf Platz eins der US Pop- und R&B-Charts. Da war er schon einige Monate tot. Trotzdem inspiriert seine Musik bis heute.

Ein prominenter Fan des „King of Soul“ ist zum Beispiel Tina Turner. Oder auch die Band The Rolling Stones. Otis Redding war ein leuchtender Stern der Soul- und Blues-Szene, wenn zu Lebzeiten auch der ganz große Mainstream-Erfolg ausblieb.

1967 hatte Otis Redding u. a. durch die Teilname am Monterey Pop Festival den endgültigen Durchburch geschafft; doch durch ein Flugzeugunglück verstarb Otis am 10.12.1967 – jetzt hat man aber erneut die Chance seine Musik zu entdecken.

Anlässlich der diesjährigen 50-Jahre-Feier des posthumen Erfolgs von „(Sittin‘ on) the Dock of the Bay“ bringt das Label Rhino nun die „Dock of the Bay Sessions“ auf den Markt.

Das Album erscheint am 18. Mai als CD, als Vinyl-Schallplatte sowie als digitaler Download und Stream.