Mystisches Deep House. Hm, nein, das klingt platt.

Okay, „Horn“ von Raycito ist 2018er-House ganz ohne Hands-up-Wirbel, gepitchte Synthesizer samt schreiender Frauen und ohne Piano-Stakkato. Uuuund „Horn“ ist – trotzdem – einfach super.

Effekte, die an Dance-2-Trance-Ethno-Samples der 1990er erinnern, ein treibender Beat, viel melancholisches Summen und eine schön düstere Grundstimmung, auf der sich der Track entfaltet. Was will man mehr?

Hier ist das Video zum Klubhit: