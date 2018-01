Die große Nina Simone

× Erweitern Nina Simone

In etwas über vier Wochen, am 21.2., wäre Nina Simone 85 Jahre alt geworden. Und im April wird sie mit der Aufnahme in die „Rock 'n' Roll Hall of Fame“ geehrt. Zeit für eine neue CD.

Ihre Lieder wie „Feeling Good“, „Mood Indigo“, „I Put A Spell On You“ oder auch „My Baby Just Cares For Me“ machten sie für viele, viele Sängerinnen zum Vorbild, bis heute werden sie immer wieder geremixt und für Soundtracks verwendet. Die 1933 geborene Nina Simone war aber auch eine Menschenrechtlerin in der US-Bürgerrechtsbewegung und für das Black-Power-Movement. 2003 verstarb die Musikerin, ihre Musik machte sie aber wortwörtlich unsterblich.

Am 9. Februar veröffentlicht BMG/ADA das Album „Mood Indigo (The Complete Bethlehem Singles)“ von Nina Simone auf CD oder LP inklusive 7“ Single.