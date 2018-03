Ultra Naté grandios zurück

× Erweitern Foto: Peace Bisquit Ultra Naté und Quentin Harris

Zugegeben, einige Jahre sind vergangen, seitdem man in Europa etwas von der Stimmstarken in Sachen Musik mitbekommen hat. Aber jetzt ist sie zurück und begeistert auf ganzer Albumlänge.

Zusammen mit Quentin Harris präsentiert Ultra Naté mit „Black Stereo Faith“ ein Album, das ab dem ersten Ton voll und ganz überzeugt. Bluesige Texte, grooviges Vocal House mit viel Soul und extremst coolen Soundspielereinen – die Sängerin von Welthits wie „Free“, „Desire“, „Automatic“, „Joy“ und „If You Could Read My Mind“ macht vor, wie es zu klingen hat! Unsere Anspieltipps sind „Stay“, „Tears“, „SNL“ sowie „Luv 2 Bee“.

Ein gelungenes Comeback, erschienen bei Peace Bisquit.

www.ultranate.com

Ein Klubhit vom neuen Album (der Track erreichte Platz 7 der US Dance Charts):

Und noch ein Klassiker: