Tom Misch: bescheiden und hübsch

Außergewöhnlich bescheiden ist der 22 Jahre junge Brite, wenn man ihn mit anderen Altersgenossen vergleicht.

„Ich lasse den Dingen gerne ihren Lauf – sowohl bei meiner Musik als auch bei meiner Fanbase“, sagte Tom. „Ich übe bei meiner Musik keinen Druck aus und ich verfolge auch nicht das Ziel, so groß wie möglich zu werden.“ Trotzdem wird er immer populärer. Ein Grund dafür ist sicher auch der: „Ich schätze, mein Sound ist positiv und funky und er hat Soul. Meine Musik ist tendenziell eher fröhlich als melancholisch.“ Das kann man auch bei seinem neuen Album „Geography“ raushören, das am 6. April bei Beyond The Groove erscheint, mit drauf ist auch ein Duett mit De La Soul.