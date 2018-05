Tom Grennan debütiert

× Erweitern Tom Grennan

Vor einigen Monaten erschien seine erste EP, im Juni kommt endlich ein ganzes Album.

Verdammt sexy ist er, der 23-jährige Sänger und Songwriter Tom Grennan aus London. Vor allem aber ist der Bärtige mit einer souligen, großen und megacoolen Stimme gesegnet.

Egal ob seine Lieder wie „Something in the Water“, „Found What I've Been Looking for“ oder „Sweet Hallelujah“ berühren oder nur Schmalz sind, ganz zu Recht räumt der Bursche damit in den Charts ab! Eine Prise Northern Soul sorgt für Gänsehaut, die Produktion ist hervorragend. Und bei „Sober“ hört man auch etwas Disco raus ...

Sein Album-Debüt „Lightning Matches“ dürfte das aufsehenerregendste Debüt des Sommerss werden. Wir sind Fan!

www.tomgrennanmusic.com