Mallrat ♀ The Princess of Brisbane

Mallrat hat bald eine neue EP am Start: „In the Sky“. Uuund die ziert ein Regenbogen. Und ja, sie ist in der LGBTIQ*-Szene extrem angesagt.

„Ich habe das Gefühl, dass die freundlichsten und positivsten Leute, zu meinen Shows kommen", sagt Mallrat „jeder tanzt einfach nur, niemand ist zu cool für irgendetwas, jeder fühlt sich willkommen“.

Die musikalischen Vorbilder der Pop-Rapperin sind u. a. Drake und Kanye – sowie auch Allday, der Mallrats Karriere maßgeblich beeinflusst hat. „Es änderte sich alles bei einem Allday Konzert“, verrät Mallrat und erinnert an ein Konzert in Brisbane, das sie als Zwölfjährige besuchte, „ich konnte mich so gut mit ihm identifizieren.“ Jetzt macht sie selbst Musik, mit der man sich identifizieren kann. „Ich hoffe, dass sich jemand durch meine Musik nach einem seltsamen Tag entspannter fühlt und relaxen kann. Ich denke, es ist großartig, wenn Musik dich etwas fühlen lässt, und das habe ich versucht, hinzubekommen.“ Ja, das hast du! Danke.

Hier ist ihr aktueller Hit: