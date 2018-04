The Orb: „Ich wünschte, ich hätte einen hübschen Hund“

× Erweitern Foto: Roney FM (K3 Media) The Orb 2018

Nein, die Elektro-Chill-out-Pioniere sind nicht auf den Hund gekommen, aber „Wish I Had a Pretty Dog“ ist der Titel eines der neuen Stücke ihres neuen Albums!

„No Sounds Are Out Of Bounds“, so der Titel des neuen Werks, soll schon im Juni als 2LP, CD und digital erscheinen. The Orb, das sind seit 1988 Alex Paterson und wechselnde Musiker, u. a. auch Jimmy Cauty von The KLF war mal mit dabei.

2018, quasi zum 30-jährigen Projektjubiläum, gehen als, für und bei The Orb folgende Musiker an den Start: natürlich Mastermind Alex Paterson, Thomas Fehlmann, Youth, Roger Eno, Hollie Cook, Guy Pratt (Pink Floyd), Jah Wobble, Gaudi, Roney FM und Michael Rendall – sowie die Sänger_innen Brother Culture, Mary Pearce, Emma Gillespie, Rianna uuuund Andy Cain.

Warum so viele Sänger_innen? „Ich wollte wieder mehr mit Stimmen arbeiten, wie damals bei „Adventures Beyond The Ultraworld“, verrät Alex. „Unsere letzten Stücke klangen stark nach Deutschland, die neue Platte klingt nach England“ ...

www.theorb.com

Wir freuen uns drauf – und hier gibt es ein neues Stück von The Orb: „Doughnuts Forever“: