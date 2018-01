♂ So ein schöner Norweger!

× Erweitern Foto: S. Andersen Alan Walker

Seit einigen Jahren schon erfolgreich in der Klubwelt, dann seit 2015 mit Hits wie „Sing Me to Sleep“ und „Faded“ hoch in den Charts ist Alan Olav Walker. Jetzt kommt der talentierte Twink zu uns.

Seine Musik, mit oder ohne Vocals, überzeugt wieder mit einem großen Schuss Melancholie und nicht zu schnellen, trotzdem extrem treibenden Beats. Über einen seiner Hits sagte er mal: „‚Alone‘ ist ein Song über Zusammengehörigkeit, der das Gefühl und die Behaglichkeit von Solidarität preist. Als ich mit dem Musikmachen anfing, ging es nie darum, jemand zu sein, sondern etwas zu erschaffen, woran sich andere mit mir zusammen erfreuen können. Das Gemeinschaftsgefühl, das ich durch das Komponieren, Produzieren und Teilen von Musik mit anderen Menschen erlebt habe, ist einfach unglaublich.“ Jetzt kommt Alan auf Tour, das neue Album folgt bald!

Alan Walker Live

22.2. Hamburg, Docks, 23.2. Frankfurt, Batschkapp, 24.2. Berlin, Huxleys, 2.3. München, Tonhalle