Die Stimme von Welthits wie „Missing“ und „Wrong“ ist mit einem neuen Album zurück!

Seit den 1980ern war sie die Stimme von Everything but the Girl, trat aber auch immer wieder als Stimme anderer Projekte (u. a. Massive Attack) in Erscheinung. Jetzt kommt sie mit dem Album „Record“ zurück.

Unsere Anspieltipps sind „Sister (feat. Corinne Bailey Rae)“ und „Dancefloor“.

http://splash.traceythorn.com/

