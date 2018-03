× Erweitern Bee Gees Saturday Night Fever

„Eigentlich ist es ein ernster Text ...“ verrieten die Bee Gees einmal im Interview, als sie auf „Stayin' Alive“ angesprochen wurden, jenem Überhit, der die damals bereits erfogreiche Band in ganz neue Sphären katapultierte.

Das Stück stammt natürlich aus dem Film „Saturday Night Fever“, einem der erfolgreichsten Soundtracks aller Zeiten. Was auch daran liegen wird, dass er damals – 1977 – den Nerv der Zeit traf – und auch immer mal wieder neu aufgelegt wird.

2018 kam gerade die beste neue Version der Filmmusik auf den Markt: 2 Vinyls, 2 CDs, der Director’s Cut des Films, Kunstdrucke, ein Poster und und und ... alles mit dabei. Ein echtes Muss für Disco-Burschen.

Unsere Anspieltipps sind „If I Can't Have You“ von Yvonne Elliman, „Open Sesame“ von Kool & The Gang sowie „Jive Talkin'“ von den Bee Gees.