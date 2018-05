Plötzlich cool: Whigfield

× Erweitern Foto: C. Davison Sannie aka Whigfield

Also als Mensch war die Süße aus Skælskør schon immer eine coole Socke. Musikalisch – bei aller Liebe – nicht. „Sexy Eyes“, „Think of You“, „Gimme Gimme“ oder „Saturday Night“, das war – aufgrund der Produktion – Spaß. Mehr nicht. Aber Sannie kann auch anders.

Sannie, so nennt sich Whigfield jetzt wieder, liefert mit „Boys on Girls“ ein überraschendes Comeback ab. Und überzeugt qualitativ und musikalisch. Ein queeres Video, ein klasse Lied. Das sollte auch in Deutschland zum Hit werden!

www.instagram.com/sanniepop

www.facebook.com/sanniepop