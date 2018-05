× Erweitern Samuel Hope: „Lead Me On“

Eine erotische und auch melancholische Videopremiere! Die Story der Ballade ist als Liebesgeschichte zwischen zwei männlichen Tänzern dargestellt.

„Der Kampf um Liebe ist etwas, was die meisten von uns in gewisser Hinsicht erlebt haben, und ich empfinde es deshalb als einen Konflikt, der uns vereint“, verrät der gefeierte Barde Samuel Hope über sein neues Lied „Lead Me On“. Für das Video hat er mit dem Tänzer und Choreographen Zack Benitez zusammengearbeitet.

Und dieser schwärmt: „Als Samuel und sein Team auf uns zukamen, um dieses Video zu machen, waren wir wirklich begeistert von der Aussicht, eine Liebesgeschichte zwischen zwei männlichen Tänzern kreieren zu können!“ Ein klasse Lied, ein tolles Video.

SAMUEL HOPE: Other Man Tour 2018

8.10. München, Orangehouse, 10.10. Berlin, Privatclub, 11.10. Hamburg, Häkken, 12.10. Köln, Studio 672, www.contra-next.com, samuelhopeofficial.com, www.facebook.com/SamuelHopeOfficial